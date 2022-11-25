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Сегодня, 12:35

Эксперт рассказал, как маникюр с гель-лаком портит кожу рук

Ольга Стрельникова
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Фото unsplash.com/@dagmara_rune

Эксперт клиники эстетического лечения «Dr Medi Spa» Хенал Сомджи рассказал, что процедуры с использованием гель-лака негативно влияют на состояние кожи рук. Всему виной UV-лампы, закрепляющие покрытие для ногтей, которые ускоряют процесс старения.

Ультрафиолетовое излучение, используемое для закрепления гель-лака, имеет свойства, схожие с теми, которыми обладают солярии для загара. Поэтому Американская академия дерматологии и Фонд рака кожи США рекомендуют или отказаться от использования таких ламп, или за 20 минут до начала процедуры наносить плотным слоем солнцезащитный крем. Это поможет уберечь кожу от проблем преждевременного старения и онкологии.

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