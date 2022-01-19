Названы продукты, употребление которых делает человека счастливее

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша перечислила продукты, которые поддерживают хорошее настроение у человека. В первую очередь, по ее словам, это горький шоколад.

«Желательно выбирать черный горький шоколад с содержанием какао-бобов от 75 до 80 процентов. Научные исследования показали, что он действительно является натуральным антидепрессантом, помогает стимулировать выработку серотонина и эндорфинов. Кроме того, он благоприятно влияет на кишечную микрофлору. Для создания хорошего настроения в день достаточно съедать 20-30 г лакомства.

В случае злости можно выпить чай с ромашкой, потому что это растение содержит апигенин, который влияет в том числе на наш мозг, способствуя расслаблению и снятию стресса. Либо купить сельдерей или морковь, нарезать их на кубики и грызть. Дело в том, что, когда мы злые, у нас есть определенный спазм в мышцах. Активное жевание помогает нам его снять и немного разрядиться", — приводит слова врача «Москва 24».

Эксперт отметила, что справиться со стрессом помогут продукты с большим содержанием триптофана, из которого вырабатывается серотонин. Например, это грудка индейки. Обратить внимание стоит и на различные цельнозерновые крупы (овсянка, гречка, киноа), которые являются хорошим источником магния и витаминов группы B. Жирная рыба и бананы также помогут поднять настроение.