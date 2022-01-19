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Сегодня, 12:00

Малышева назвала неожиданную пользу попкорна

Галина Глазко
Попкорн.
Фото Global Look Press

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире шоу «Жить здорово» объяснила, почему медики неплохо относятся к попкорну. При этом она заметила, что речь идет о продукте без каких-либо добавок.

«Без всевозможных добавок кукуруза — это углеводы, витамины и неперевариваемое волокно. В 160-170 г попкорна содержится суточная норма таких волокон. Они очищают кишечник от шлаков, образуя так называемый пищевой комок. Обратите внимание, в этом комке есть до 10 процентов избыточного холестерина, токсические вещества, канцерогены. Поэтому грубое волокно играет великую роль — снижает всасывание сахара и холестерина», — сказала Малышева.

Также специалист отметила, что употребление грубого волокна снижает развитие рака толстого кишечника. А полифенолы, содержащиеся в кукурузе, помогают защитить наши клетки от разрушения.

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