Малышева назвала неожиданную пользу попкорна

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире шоу «Жить здорово» объяснила, почему медики неплохо относятся к попкорну. При этом она заметила, что речь идет о продукте без каких-либо добавок.

«Без всевозможных добавок кукуруза — это углеводы, витамины и неперевариваемое волокно. В 160-170 г попкорна содержится суточная норма таких волокон. Они очищают кишечник от шлаков, образуя так называемый пищевой комок. Обратите внимание, в этом комке есть до 10 процентов избыточного холестерина, токсические вещества, канцерогены. Поэтому грубое волокно играет великую роль — снижает всасывание сахара и холестерина», — сказала Малышева.

Также специалист отметила, что употребление грубого волокна снижает развитие рака толстого кишечника. А полифенолы, содержащиеся в кукурузе, помогают защитить наши клетки от разрушения.