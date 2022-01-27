Названы лучшие продукты, повышающие уровень тестостерона

Врач, кандидат биологических наук Александр Мирошников перечислил продукты, которые необходимо включать в рацион для повышения уровня тестостерона. Как отмечает специалист, тестостерон влияет на репродуктивную функцию, а также способствует росту и поддержанию функции мышц, стимулирует рост волос, влияет на жировую ткань и формирование костей.

«В первую очередь стоит употреблять тыквенные семечки. В них много цинка, участвующего в различных ферментных реакциях, в том числе в синтезе тестостерона.

В какао содержится 106% от суточной нормы магния. Это микроэлемент тоже помогает половой системе в выработке тестостерона. В оливках и в оливковом масле содержится большое количество омега-9. Эти ненасыщенные жирные кислоты способствуют выработке тестостерона не меньше, чем остальные продукты", — сказал врач в эфире передачи «Доктор 24».

Мирошников сообщил также, что в гранатовом соке концентрация полифенолов достаточно высокая, а это тоже способствует высокому уровню тестостерона. Однако врач напоминает, что слишком высокий уровень тестостерона может навредить, поэтому необходимо соблюдать рекомендованную дозировку продуктов.