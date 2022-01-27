ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:00

Названы лучшие продукты, повышающие уровень тестостерона

Галина Глазко
Тыквенные семечки.
Фото Global Look Press

Врач, кандидат биологических наук Александр Мирошников перечислил продукты, которые необходимо включать в рацион для повышения уровня тестостерона. Как отмечает специалист, тестостерон влияет на репродуктивную функцию, а также способствует росту и поддержанию функции мышц, стимулирует рост волос, влияет на жировую ткань и формирование костей.

«В первую очередь стоит употреблять тыквенные семечки. В них много цинка, участвующего в различных ферментных реакциях, в том числе в синтезе тестостерона.

В какао содержится 106% от суточной нормы магния. Это микроэлемент тоже помогает половой системе в выработке тестостерона. В оливках и в оливковом масле содержится большое количество омега-9. Эти ненасыщенные жирные кислоты способствуют выработке тестостерона не меньше, чем остальные продукты", — сказал врач в эфире передачи «Доктор 24».

Мирошников сообщил также, что в гранатовом соке концентрация полифенолов достаточно высокая, а это тоже способствует высокому уровню тестостерона. Однако врач напоминает, что слишком высокий уровень тестостерона может навредить, поэтому необходимо соблюдать рекомендованную дозировку продуктов.

0
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комаровский заявил, что при простуде не нужен постельный режим
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости