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Сегодня, 15:00

Названы четыре продукта, которые ухудшают состояние кожи

Галина Глазко
Сахар.
Фото Global Look Press

Нутрициолог Екатерина Маслова перечислила четыре продукта, при регулярном употреблении которых ухудшается состояние кожи.

«В первую очередь нужно исключить сахар. Он превращает коллагеновые волокна в нашей коже в жесткие сгустки, что приводит к морщинам и дряблой коже. Алкоголь обезвоживает кожу, а при злоупотреблении приводит к отекам и появлению сосудистой сетки на лице. Третий враг — глютен. Это любимые многими булки, багеты и макароны помимо отеков в области щек обещают пигментные пятна и провоцируют развитие розацеа», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Также нутрициолог отметила, что прыщи вызывают и молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям не только на лице, но на спине и в области декольте.

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