Названы четыре продукта, которые ухудшают состояние кожи

Нутрициолог Екатерина Маслова перечислила четыре продукта, при регулярном употреблении которых ухудшается состояние кожи.

«В первую очередь нужно исключить сахар. Он превращает коллагеновые волокна в нашей коже в жесткие сгустки, что приводит к морщинам и дряблой коже. Алкоголь обезвоживает кожу, а при злоупотреблении приводит к отекам и появлению сосудистой сетки на лице. Третий враг — глютен. Это любимые многими булки, багеты и макароны помимо отеков в области щек обещают пигментные пятна и провоцируют развитие розацеа», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Также нутрициолог отметила, что прыщи вызывают и молочные продукты. Многие не усваивают лактозу, что ведет к воспалениям не только на лице, но на спине и в области декольте.