Врач рассказал о вреде ежедневного употребления сыра

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, какое количество сыра может нанести вред здоровью. По словам специалиста, его нельзя есть каждый день, несмотря на полезные свойства.

«Сыр — молочный продукт, богатый полноценным белком, аминокислотами, усвояемость этого белка высокая. Благодаря хорошему белку сыр поддерживает иммунитет, способствует хорошему функционированию всего организма. Также сыр является источником кальция.

Но сыр — это продукт не для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен и содержит плохие жиры, плохой холестерин, что может сказываться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. Мочекаменная болезнь и гипертония также могут быть спровоцированы употреблением сыра в необдуманных количествах. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья составляет 100-150 граммов в сутки», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Диетолог отметил и то, что многие сорта сыра содержат большое количество соли. Это также является триггером для развития различных болезней.