Названа сладость, которая замедляет процесс старения
12:00
Ученые из Гарвардского университета рассказали о свойствах темного шоколада. Их заключения опубликовали в издании Express.
Учитывая результаты исследований, употребление темного шоколада улучшает кровяное давление, препятствует возникновению онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отмечают, что люди употребляющие эту сладость проживают на год больше тех, кто не ест темный шоколад.
Также шоколад улучшает память, резистентность к инсулину и работу мозга.
Ученые советуют употреблять по три плитки темного шоколада в месяц, чтобы продлить жизнь.
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