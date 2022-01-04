Названа сладость, которая замедляет процесс старения

Ученые из Гарвардского университета рассказали о свойствах темного шоколада. Их заключения опубликовали в издании Express.

Учитывая результаты исследований, употребление темного шоколада улучшает кровяное давление, препятствует возникновению онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отмечают, что люди употребляющие эту сладость проживают на год больше тех, кто не ест темный шоколад.

Также шоколад улучшает память, резистентность к инсулину и работу мозга.

Ученые советуют употреблять по три плитки темного шоколада в месяц, чтобы продлить жизнь.