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Диетолог рассказал, почему в самолете полезно пить томатный сок

14:00
Томатный сок. Фото Global Look Press
Томатный сок. Фото Global Look Press

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как томатный сок может помочь при перелетах в самолете.

«Томатный сок — он как натуральный аспирин: разжижает кровь и не дает образовываться тромбам. Томатный сок или соус помогает в свете перепада давления, сидячего образа жизни (пусть и временно) и обезвоживания», — приводит слова специалиста Агентство «Москва».

По ее словам, во время перелета полезно также пить заваренный шиповник, который богат витамином С. А вот от чая и кофе лучше отказаться, сообщает диетолог. Так как эти напитки провоцируют обезвоживание и тромбообразование.

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Галина Глазко все материалы автора
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