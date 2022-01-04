Диетолог рассказал, почему в самолете полезно пить томатный сок

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как томатный сок может помочь при перелетах в самолете.

«Томатный сок — он как натуральный аспирин: разжижает кровь и не дает образовываться тромбам. Томатный сок или соус помогает в свете перепада давления, сидячего образа жизни (пусть и временно) и обезвоживания», — приводит слова специалиста Агентство «Москва».

По ее словам, во время перелета полезно также пить заваренный шиповник, который богат витамином С. А вот от чая и кофе лучше отказаться, сообщает диетолог. Так как эти напитки провоцируют обезвоживание и тромбообразование.