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Сегодня, 11:00

Малышева назвала основные причины ночных кошмаров

Елена Малышева объяснила, почему людям снятся кошмары по ночам
Галина Глазко
Почему людям снятся кошмары по ночам?
Фото Global Look Press

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в эфире программы «Жить здорово!» объяснили, почему людям снятся кошмары по ночам. По словам экспертов, причиной кошмаров могут быть храп, прием некоторых лекарств и болезни печени.

При печеночной недостаточности орган не может выводить токсины из организма, из-за этого могут возникать страхи, возбуждения и кошмары. Также влияют на сон некоторые лекарства. Это любые психотропные препараты, стимуляторы, которые люди принимают для того, чтобы лучше учиться. А также это лекарства от гипертонии и средства для снижения уровня холестерина в крови.

Храп может резко прерываться, из-за чего останавливается дыхание. При этом мозг перестает получать достаточное количество кислорода, что также является одной из причин кошмарных снов.

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