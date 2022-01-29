Малышева назвала основные причины ночных кошмаров

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в эфире программы «Жить здорово!» объяснили, почему людям снятся кошмары по ночам. По словам экспертов, причиной кошмаров могут быть храп, прием некоторых лекарств и болезни печени.

При печеночной недостаточности орган не может выводить токсины из организма, из-за этого могут возникать страхи, возбуждения и кошмары. Также влияют на сон некоторые лекарства. Это любые психотропные препараты, стимуляторы, которые люди принимают для того, чтобы лучше учиться. А также это лекарства от гипертонии и средства для снижения уровня холестерина в крови.

Храп может резко прерываться, из-за чего останавливается дыхание. При этом мозг перестает получать достаточное количество кислорода, что также является одной из причин кошмарных снов.