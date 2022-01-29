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Врач перечислила самые полезные зимние фрукты

Диетолог назвала самые полезные зимние фрукты
Галина Глазко
Гранат.
Фото Global Look Press

Диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско назвала самые полезные зимние фрукты. К ним она относит те, что содержат мало калорий, но много клетчатки, витаминов и микроэлементов. В ее топ-3 входят абрикосы, бананы и гранат.

«Абрикосы удобно хранить в замороженном или сушеном виде. В них сохраняется большое количество калия, магния, витаминов. Кроме того, абрикос обладает легким стимулирующим воздействием на кишечник. Бананы содержат большое количество клетчатки, калия, углеводов. А гранат длительно сохраняет свои целебные свойства. Гранатовый сок богат железом, магнием, витамином С и различными биологически активными веществами. Его кора тоже обладает лечебным воздействием: противовоспалительным и ранозаживляющим», — цитирует слова эксперта РИА «Новости».

Также Тараско рекомендует употреблять на регулярной основе облепиху, чернику, клюкву, бруснику, малину и крыжовник.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220128/frukty-1769863637.html
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