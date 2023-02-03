Логопед рассказала, чем грозит бездействие при задержке речи у ребенка до трех лет

Логопед Елена Рапацкая назвала причины задержки речи у ребенка до трех лет.

«В числе социально-психологических причин — отсутствие адекватных условий для развития речи малыша. Например, если родители не разговаривают с ним и не занимаются, если ребенок часами проводит время с гаджетами или перед телевизором, это может привести к задержке речевого развития. Кроме того, если в семье неблагоприятная психологическая обстановка, а малыш находится в состоянии напряжения и стресса, это тормозит его развитие, в том числе речевое. Часто болеющий и соматически ослабленный ребенок также может позже начать говорить, продолжила логопед. Повлиять на ЗРР может и индивидуальный темп созревания нервной системы, а также наследственность. В частности, если один из родителей заговорил позже возрастной нормы, то и у ребенка выше вероятность задержки развития речи. Вместе с этим в числе органических причин возникновения данного диагноза — различные неблагоприятные факторы в период внутриутробного развития плода, в процессе родов и в первые годы жизни ребенка», — приводит слова Рапацкой Life.ru.

Она также заявила, что если задерживается в развитии речь, то неизбежно у ребенка будет замедляться развитие мышления и других психических функций (восприятия, памяти, внимания), которые с появлением речи переходят на более высокий уровень развития.

«Если родители замечают отставание в развитии речи ребенка на любом этапе, в том числе и предречевом — с двух месяцев, они обязательно должны обратиться за консультацией к неврологу или логопеду. Не нужно ждать до трех лет, когда ребенок заговорит. Ведь период от года до трех лет является особенно чувствительным для развития речи малыша», — добавила Рапацкая.