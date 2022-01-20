Кому нельзя есть консервы? Рассказала врач

Врач-гастроэнтеролог Лина Мурадова рассказала, кому не рекомендуется употреблять консервы.

«Консервы содержат много соли, которая позволяет сохранить продукты. Также в них часто добавляют томатную пасту, черный перец горошком и другие добавки, раздражающие слизистую желудка. От этого у людей с хроническим гастритом может произойти обострение», — цитирует Мурадову «Москва 24».

Специалист напоминает, что консервы — продукт не для ежедневного употребления, он для походов и поездок.