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Сегодня, 12:00

Кому нельзя есть консервы? Рассказала врач

Диетолог Муратова рассказала, кому не рекомендуется употреблять консервы
Галина Глазко
Диетолог объяснила, кому не рекомендуется употреблять консервы.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Лина Мурадова рассказала, кому не рекомендуется употреблять консервы.

«Консервы содержат много соли, которая позволяет сохранить продукты. Также в них часто добавляют томатную пасту, черный перец горошком и другие добавки, раздражающие слизистую желудка. От этого у людей с хроническим гастритом может произойти обострение», — цитирует Мурадову «Москва 24».

Специалист напоминает, что консервы — продукт не для ежедневного употребления, он для походов и поездок.

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