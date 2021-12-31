Диетолог назвала продукты, которые стоит убрать с новогоднего стола
12:00
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная перечислила блюда, которые стоит убрать с новогоднего стола ради сохранения здоровья.
«Рекомендую отказаться от блюд с повышенным содержанием соли. Это колбасы, мясные нарезки и икра. Такие продукты способны вызвать отеки или скачки артериального давления. Большое количество соли может увеличить и нагрузку на сердце и почки. Замените это блюда на свежие овощи и зелень. Они содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно», — приводит слова специалиста радио Sputnik.
При этом она отметила, что от большого количества овощей, аппетит немного снизится, и вы меньше захотите съесть неполезных продуктов.
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