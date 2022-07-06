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Врач назвала самые вредные крупы

Галина Глазко
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Манная крупа является высокоуглеводным и высокоглютеновым продуктом.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Маргарита Королева назвала самые вредные крупы. Так, по ее словам, не стоит регулярно употреблять манку, белый рис и каши быстрого приготовления.

Манная крупа является высокоуглеводным и высокоглютеновым продуктом, так как сделана из пшеницы.

«Глютен — это некие клей, цементирующий микроворсинки тонкого кишечника, выключая его из работы, из переваривающей и усваивающей функции. Поэтому такими продуктами злоупотреблять категорически нельзя», — приводит слова врача «Москва 24».

Не рекомендуется употреблять белый рис, так как он проходит обработку, лишаясь полезной оболочки. За счет наполнителя в виде простых углеводов и большого количества крахмала некоторые крупы имеют высокий гликемический индекс (ГИ), а это влияет на работу поджелудочной железы и набор лишнего веса.

Вредны для организма и каши быстрого приготовления, потому что в них содержится большое количество сахара. Кроме того, они обладают низкой питательной ценностью.

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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/05072022/477109?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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