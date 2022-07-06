Врач назвала причины болей в левом подреберье

Врач-гепатолог Екатерина Заботина объяснила, с чем связаны боли в левом подреберье. По ее словам, их часто принимают за проблемы с поджелудочной железой, однако в этой области находятся желудок, часть толстой кишки, хвост поджелудочной, селезенка и левая часть диафрагмы.

Чаще всего причиной возникновения болей в левом подреберье является патология толстой кишки. Провоцируют их спазмы, образование газов, чрезмерная перистальтика, большое скопление каловых масс или висцеральная гиперчувствительность.

Также могут быть проблемы с селезенкой, которая способна увеличиваться при инфекциях, опухолях, заболеваниях крови или нарушениях в работе сосудов. Более того, иногда о болях в левом боку говорят проблемы с сердцем. Например, при инфаркте миокарда, стенокардии или перикардите боль может отдавать ниже.

Нередко при левосторонней пневмонии, инфаркте легкого и эмболии легочных артерий появляются боли в подреберье. Также дискомфорт в этой области возникает при панкреатите, а еще он может появляться при движениях и физических нагрузках.

Врач советует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз.