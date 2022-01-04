Какая пицца самая полезная? Рассказал специалист

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что будет с организмом, если включать пиццу в свой рацион каждый день. По его словам, вред пиццы зависит от того, является она основой вашего рациона или дополнением к приему пищи, а также покупаете вы пиццу или готовите сами.

«Продукт повышает уровень сахара в крови и способствует быстрому появлению ощущению голода, а также перспективе набрать лишний вес. Поэтому хлебопекарную муку часто заменяют на ржаную, цельнозерновую или рисовую.

Потенциально опасна высокая калорийность: в покупной пицце часто содержатся жирные соусы, майонез, колбаса, несколько видов сыра. Делая пиццу дома, можно заменить колбасу на мясо либо отказаться от соуса. Поклонники низкоуглеводного питания иногда готовят пиццу со сниженной калорийностью: ее основа — мясной фарш, а не тесто и мука", — приводит слова Исанбаева РИА «Новости».

Он отметил, что пиццу из полезных ингредиентов можно есть каждый день, а ту, в составе которой есть жирные продукты — также можно, но ее порции должны быть небольшими.