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Как быстро вылечить простуду? Советы врача

Врач дала совет, как быстро вылечить простуду
Галина Глазко
Простуда.

Врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале посоветовала россиянам, как быстро вылечить простуду. По ее мнению, важным фактором является спокойствие. Она категорически не рекомендует нервничать и волноваться, а, наоборот, нужно настроиться на позитивную волну.

«Необходимо слушать свой организм и стараться больше отдыхать. Также важно обильное питье, особенно стоить пить воду или слабый чай с лимоном. Если у вас сильная головная боль, температура и болит горло, то выпейте лекарства после консультации с врачом. И помните, что воздух в помещении должен быть влажным», — сказала врач.

Специалист также рекомендует во время болезни включать в рацион больше морской рыбы, овощей и свежей зелени. А вот сладости и выпечку стоит исключить.

Также она отмечает, что объем жидкости, который нужно потреблять больным, — это 2-3 литра в день.

Здоровье
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