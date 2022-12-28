Геронтолог назвала секрет вечной молодости Джареда Лето

Геронтолог Елена Кудашкина рассказала, какие правила жизни позволяют не стареть американскому музыканту и актеру Джареду Лето.

«Если посмотреть на обнаженные фото данного актера, мы понимаем, что у него прокачано все: и тело, и лицо молодо выглядят. Гены однозначно играют свою роль. У него есть родной брат, и тот тоже неплохо выглядит в его возрасте. Но то, что Джаред говорит в личных интервью, очень близко к тому, чему мы обучаем наших пациентов. На первое место он ставит занятия спортом именно на свежем воздухе. Джаред Лето не берет никаких гаджетов, когда занимается спортом на улице, он предпочитает бег, ходьбу и катание на велосипеде. Кроме того, вокалист следит за психическим здоровьем и ежедневно медитирует, тренируя осознанность

Третье и самое важное — он говорит о том, что вовремя ложится спать и правильно спит. Потому что частые переезды и большие нагрузки выдержать невозможно, если не высыпаться. Он питается зернами злаков, орехами, тренирует умеренность в еде. И Лето полностью исключил из пищи все вредное, в том числе алкоголь, не употребляет даже пиво. Понятно, что сигареты тоже", — приводит «Life.ru» слова Кудашкиной.

Как отмечает терапевт, соблюдение таких принципов — 90% успеха в решении вопроса вечной молодости.