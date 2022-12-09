Фитнес-эксперт рассказал, как тренируется Роналду

Тренер, член Ассоциации профессионалов фитнеса России Валерий Солдатов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что Криштиану Роналду посвящает тренировкам пять дней в неделю по 3-4 часа, не считая его домашнего комплекса упражнений для поддержания формы в выходные. До 4-5 раз в неделю он делает порядка 200-300 скручиваний на пресс. Также известный футболист много бегает и плавает. И даже бегает в воде — для этой цели у него есть беговая дорожка, установленная на дне бассейна.



Какими еще упражнениями тренирует свое тело Криштиану Роналду, и что из этого подойдет не спортсмену, а обычному человеку, который следит за своей формой, читайте в полной версии материала в «СЭ».