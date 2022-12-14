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Сегодня, 12:45

Фитнес-блогер рассказала, какие упражнения подойдут для «ленивой» утренней зарядки

Ольга Стрельникова
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Фото lookstudio, Freepik

Фитнес-блогер Татьяна Минжуренко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что для прекрасного самочувствия и бодрости в течение дня просто необходима легкая зарядка с утра. По мнению эксперта, можно в нее включить такие упражнения, как «велосипед», ягодичный мостик, круговые движения руками, перекаты на спине и еще одно специальное упражнение на дыхание.


Как правильно выполнять «ленивую» зарядку, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Фитнес
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