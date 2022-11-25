Кардиолог назвал продукты, которые увеличивают риск инфаркта

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Кремнев рассказал «СЭ», какие продукты увеличивают риск инфаркта.



«В первую очередь это продукты, содержащие животные жиры. Они есть в мясе, свинине, желтке яйца. Также к этой категории относятся жирные сорта молока, сметаны, творога, сливочного масла. Сыры тоже содержат много животных жиров, что способствует атеросклеротическим отложениям в сосудах, которые приводят к инфаркту», — объяснил эксперт. Кроме того, кардиолог не рекомендует злоупотреблять креветками, осетриной и икрой, даже если вы в целом нечасто их едите.

Риск инфаркта увеличивает и высокое давление. Поэтому врач советует ограничить продукты, которые содержат много соли.

Также эксперт просит не забывать о физической активности. Полезны будут даже ходьба и короткая зарядка. «Это профилактика развития ишемической болезни сердца», — объясняет Кремнев.