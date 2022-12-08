Диетолог объяснила, зачем есть капусту

Врач-диетолог Гульшат Сираева в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала, что капуста полезна, как в свежем, так и в любом другом виде. Она богата витаминами С, К и прочими, минералами магнием, кальцием, серой, калием, фосфором, йодом, кобальтом, цинком, железом, медью и марганцем. Восполнить суточную норму витамина С, по словам эксперта, поможет 200 г капусты в свежем виде или 100-150 г квашеной.

Диетолог отметила, что капуста снижает риск заболевания онкологией, благодаря природному соединению аскорбигену. В отличие от другой формы витамина С, он устойчив к различным воздействиям и не теряет свойств даже при квашении и хранении.

Также капуста содержит фитонциды, энзимы и холин. В ее составе много клетчатки и воды, практически нет жира. В капусте много полезных аминокислот, особенно лизина, есть пектин и каротин — они нормализуют обменные процессы, пищеварение и помогают избавиться от лишнего веса. Высокое содержание тартоновой кислоты в свежей капусте, по словам Гульшат Сираевой, помогает снизить риск развития атеросклероза. Капуста подходит для лечебного и диетического питания. Исключение могут составлять люди, испытывающие проблемы с повышенной кислотностью — им с капустой следует быть осторожными.