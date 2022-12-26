Диетолог объяснила, чем и для кого опасна манная каша

Диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой 24» рассказала, что самой вредной кашей в пожилом возрасте можно считать манную, особенно для тех, у кого имеется сахарный диабет. Обилие углеводов приводит не только к повышению уровня глюкозы в крови, но и к увеличению калорийности готового блюда.

«Обычно манную кашу варят на молоке, добавляют сливочное масло. Все это может привести к набору веса», — предостерегла специалист.

Также Анжелика Дюваль обратила внимание, что манная каша содержит глютен.

«Эта каша готовится из глютеносодержащей крупы, часто у пожилых есть непереносимость этого белка. Но многие могут не знать об этом, так как не занимаются обследованием организма по этой части», — резюмировала диетолог.

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