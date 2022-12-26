ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:30

Россиянам рассказали, почему разгрузочные дни перед Новым годом могут быть опасны

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран рассказал, стоит ли перед новогодними праздниками делать разгрузочные дни.

«Никакого смысла в разгрузочных днях перед обильными застольями, которыми знамениты новогодние праздники, нет. Более того, попытки голодать перед 31 декабря могут закончиться перееданием и ожидаемым вследствие него набором веса. Лучше перенести свои разгрузочные дни на постпраздничное время или же не голодать в принципе, а питаться разнообразно, правильно — с дефицитом калорий, если хотите похудеть, или рассчитывая калораж, если поддерживаете вес в определенных рамках», — приводит «Life.ru» слова Дюрана.

Также он посоветовал снизить калорийность блюд и заниматься спортом.

«Чтобы не набрать вес, старайтесь снизить общую калорийность новогодних блюд. Например, при приготовлении салатов используйте майонез с пониженным содержанием жиров или йогурт. Замените, где это возможно, картофель (на кабачок) или положите его меньше.

Главное, не забывайте, что калории тратятся не за просмотром новогодних программ, а в движении, поэтому больше гуляйте, запишитесь в тренажерный зал, сходите покататься на лыжах или коньках. Не сидите дома и больше двигайтесь, и тогда необходимости в разгрузочных днях не появится. Ничего страшного, если вы выйдете разово за пределы калоража в Новый год. Просто не давайте себе лениться и питайтесь правильно", — добавил специалист.

Источник: https://life.ru/p/1548355
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог объяснила, чем и для кого опасна манная каша
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости