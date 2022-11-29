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Сегодня, 19:35

Диетолог назвал признаки проблем с желчным пузырем

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от wayhomestudio на Freepik

Диетолог Руслан Алиев заявил, что заметить проблему в работе желчного пузыря поможет знание определенных симптомов. Об этом рассказал «Рамблер». Если вы стали ощущать хроническую усталость, сонливость, тупую боль в правом подреберье это может говорить о нарушениях функций желчного пузыря. Кожный зуд, горечь во рту, возникновение запоров, расстройство стула, неприятный запах изо рта или частая отрыжка могут указывать на проблемы с выработкой желчи. Особо опасный симптом — пожелтение кожи и глаз. Руслан Алиев рекомендует, если вы обнаружили у себя хотя бы пару из вышеуказанных признаков, непременно обратитесь к врачу.

Специалист подчеркнул, что работу желчного пузыря можно восстановить. Для этого даже необязательно принимать таблетки. Но необходимо изменить рацион и образ жизни, тогда организм сам решит проблему. Диетолог рекомендует налегать на белковую пищу или полезные жиры, например, орехи, оливки, растительные масла, авокадо, рыба. Их количество должно быть на 25-30% свыше суточной нормы.

Здоровье
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