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Врач поделился способами улучшения качества сна

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от senivpetro на Freepik

Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий Андрей Артамошкин в интервью «Рамблеру» объяснил, что на качество сна активное влияние оказывают приобретенные вредные привычки. Эксперт рекомендует отказаться от прослушивания громкой музыки, яркого освещения, долгих разговоров по телефону и использования гаджетов перед сном. Эти факторы будоражат нервную систему, мешая расслаблению и своевременному засыпанию. Глубина и качество сна ухудшаются.

По словам невролога, важно подобрать комфортные и соответствующие сезону постельные принадлежности, придумать свой ритуал, предшествующий засыпанию (одни и те же действия), ставить будильник на одно и то же время, и, если утром нужно встать пораньше, то и лечь спать нужно тоже раньше. Не употребляйте перед сном препаратов, стимулирующих психику и физическую активность.

Андрей Артамошкин обратил внимание и на то, что, если причина плохого качества сна связана с медицинскими проблемами — храп, синдром беспокойных ног, апноэ и пр., необходимо обратиться к врачу и пройти полное обследование организма, чтобы выявить проблему и исправить ее.

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