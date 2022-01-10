Чем можно заразиться от домашних животных? Ответила врач

Врач-терапевт Тина Петровская рассказала о заболеваниях, которыми можно заразиться от домашних животных. По ее словам, самое распространенное и опасное — это бешенство.

«Нет разницы, какое животное появилось в доме. У каждого имеется свой набор микроорганизмов и вредителей, а значит, риски есть всегда. Если вирус бешенства попадает в организм, он парализует нервную систему, что в конечном итоге приводит к смерти жертвы.

Следующая группа заболеваний — это гельминты, или черви, которые селятся в человеке и вызывают нарушение работы внутренних органов. Также может появиться лишай — дерматологическое заболевание, передающееся контактным путем через грибы, которые живут на поверхности кожи, шерсти собак и кошек», — приводит слова врача «Пятый канал».

При этом врач отметила, что не стоит забывать об аллергических реакциях на шерсть или слюну питомцев.