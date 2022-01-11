Названы продукты, без которых организм быстро стареет

Диетолог Анна Коновалова перечислила продукты, отказ от которых зимой неблагоприятно может сказаться на состоянии здоровья. По ее словам, в первую очередь важен сбалансированный рацион.

«Учитывая изменения в питании, связанные с холодным периодом, нужно обратить внимание на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Не стоит забывать о пользе овощей и фруктов. Это источник витаминов, микроэлементов и клетчатки. Старайтесь ежедневно употреблять не менее пяти-шести порций», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Также она посоветовала добавлять в рацион орехи, семена, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами.