«Настоящий детектив: Страна ночи»: дата выхода, актеры и все, что известно о 4-м сезоне

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14 января выйдет продолжение сериала «Настоящий детектив» (True Detective). Новая история получила название «Страна ночи». В четвертом сезоне расследование будут вести детектив Лиз Дэнвepc (Джоди Фостер) и ее напарница Эвaнджeлин Haвappo (Кали Рейс). Рассказываем, когда выйдут новые серии и все, что известно о четвертом сезоне.

Сюжет «Настоящий детектив: Страна ночи»

В четвертом сезоне «Настоящего детектива» сюжет переместится на Аляску. Местом действия продолжения проекта будет вымышленный город Эннис.

По сюжету детектив Лиз Дэнвepc и ее напарница Эвaнджeлин Haвappo будут расследовать серию убийств. Восемь мужчин, работавших на научно-исследовательской станции, бесследно исчезли, и главным героиням предстоит выяснить, кто за этим стоит.

Синопсис обещает, что персонажи сериала будут противостоять внутренней тьме и искать истину, погребенную под вечным льдом.

Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив»

«Страна ночи» — первый сезон «Настоящего детектива», получивший подзаголовок. Шоураннером, сценаристом и режиссером всех эпизодов проекта выступает Исса Лопес («Все плохо»). «Настоящий детектив: Страна ночи» — первый сезон, в котором создатель сериала Ник Пиццолатто будет участвовать только как исполнительный продюсер.

Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Актерский состав

Главные роли в проекте сыграли Джоди Фостер (дeтeктив Лиз Дэнвepc) и Кали Рейс (ее напарница Эвaнджeлин Haвappo). Еще к касту четвертого сезона присоединились многие именитые актеры: Кристофер Экклстон («Доктор Кто»), Фиона Шоу («Андор»), Джон Хоукс («Слишком стар, чтобы умереть молодым»), Финн Беннетт («Домина») и Анна Лэмб («Аляска Дэйли»).

Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив: Страна ночи»

Съемки

Съемки «Страны ночи» проходили в Исландии и длились с ноября 2022 года по апрель 2023 года. Бюджет продолжения «Настоящего детектива» составил $60 млн.

Дата выхода «Настоящий детектив: Страна ночи»

Премьера четвертого сезона «Настоящего детектива» пройдет уже через несколько дней. Первый эпизод продолжения проекта выйдет 14 января на платформе Max.

Трейлеры нового сезона

Первый тизер сериала:

Второй тизер сериала:

Расписание серий «Настоящий детектив: Страна ночи»