Вышел новый трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом
Фильм повествует о кукле Барби, которую исполнила Марго Робби, выгнанной из Барбиленда за несоответствие стандартам кукол. Вместе с ней в изгнание отправляется герой Райана Гослинга — Кен.
Мировая премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года.
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