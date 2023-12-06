Создатели сериала «Слово пацана» опровергли новости о поиске массовки для второго сезона

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана: Кровь на асфальте» стал одним из феноменов этого года.

В одном из недавних интервью режиссер рассказал, что проект может получить продолжение, после чего в соцсетях начали распространять объявления, предлагающие принять участие в кастинге в массовку второго сезона.

Актеров массовых сцен искали в разных российских городах: например, Екатеринбурге, Новосибирске и Саратове.

Недавно один из создателей сериала, платформа Wink, предупредила, что это мошенники: «Любые такие объявления о кастинге — фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть!».

Премьера шестой серии «Крови на асфальте» пройдет уже завтра, 7 декабря.