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Создатели сериала «Слово пацана» опровергли новости о поиске массовки для второго сезона
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:35

1 мин.

Создатели сериала «Слово пацана» опровергли новости о поиске массовки для второго сезона

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»
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Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана: Кровь на асфальте» стал одним из феноменов этого года.

В одном из недавних интервью режиссер рассказал, что проект может получить продолжение, после чего в соцсетях начали распространять объявления, предлагающие принять участие в кастинге в массовку второго сезона.

Актеров массовых сцен искали в разных российских городах: например, Екатеринбурге, Новосибирске и Саратове.

Недавно один из создателей сериала, платформа Wink, предупредила, что это мошенники: «Любые такие объявления о кастинге — фейк. Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть!».

Премьера шестой серии «Крови на асфальте» пройдет уже завтра, 7 декабря.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, 1 сезон. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: сюжет, дата выхода и все, что известно о сериале
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