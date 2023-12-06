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Дмитрий Свищев оценил нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:33

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Свищев: «Сериал «Слово пацана» похож на то, что я пережил, это часть нашей истории»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Начал смотреть «Слово пацана» благодаря шумихе, которую создали вокруг этого сериала. Посмотрел только первые три серии. Очень похоже на то, что я пережил в конце 80-х — начале 90-х. Меня этот сериал натолкнул на мои воспоминания. Мое мнение — люди должны знать правду, как это было на самом деле. Не надо выдумывать какие-то мифы, это часть нашей истории. Кто-то считает этот сериал романтизацией бандитизма, я бы так не сказал. По крайней мере в первых трех сериях я этого не заметил. Посмотрим, что будет дальше, но я рос в те времена», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о группе подростков, живущих по уличным законам. Он стал самым популярным сериалом ноября 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Свищев
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