На «Оскаре-2023» определили лучшую режиссерскую работу

Боевик «Все везде и сразу» с элементами научной фантастики о метавселенных, семейной драмы и сюрреалистичной комедии признан лучшей режиссерской работой по версии киноакадемиков премии «Оскар-2023». Награду получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт.

Сотрудничество двух режиссеров началось с клипов для DJ Snake и Foster the People, а незадолго до «Оскара» им вручили премию Гильдии режиссеров Америки. Полнометражный дебют Квана и Шайнерта начался с драмы «Человек-швейцарский нож», где главные роли сыграли Пол Дано и Дэниэл Рэдклифф, и приза за режиссуру на фестивале «Сандэнс».

Среди прочих номинантов — Тодд Филд («Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»), Мартин Макдона («Банши Инишерина»), Стивен Спилберг («Фабельманы»). Примечательно, что все они были заявлены и в номинации «Лучший оригинальный сценарий».