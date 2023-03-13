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Сегодня, 07:41

На «Оскаре-2023» определили лучшую режиссерскую работу

Ольга Стрельникова
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Фото Кадр из фильма «Все, везде и сразу»

Боевик «Все везде и сразу» с элементами научной фантастики о метавселенных, семейной драмы и сюрреалистичной комедии признан лучшей режиссерской работой по версии киноакадемиков премии «Оскар-2023». Награду получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт.

Сотрудничество двух режиссеров началось с клипов для DJ Snake и Foster the People, а незадолго до «Оскара» им вручили премию Гильдии режиссеров Америки. Полнометражный дебют Квана и Шайнерта начался с драмы «Человек-швейцарский нож», где главные роли сыграли Пол Дано и Дэниэл Рэдклифф, и приза за режиссуру на фестивале «Сандэнс».

Среди прочих номинантов — Тодд Филд («Тар»), Рубен Эстлунд («Треугольник печали»), Мартин Макдона («Банши Инишерина»), Стивен Спилберг («Фабельманы»). Примечательно, что все они были заявлены и в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

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