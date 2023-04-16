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Премьеру «Оппенгеймера» Кристофера Нолана могут передвинуть на конец года

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Оппенгеймер».
Кадр из фильма «Оппенгеймер».
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер».

Директор 76-го Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объяснил, почему в программу фестиваля не попал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — ранее сообщалось, что премьера картины состоится в Каннах.

«К сожалению, фильм не попадет в программу. Я был бы рад этому, но его релиз состоится в конце года — студия хочет выпустить фильм в сезон наград. Я жалею только о двух картинах [которые не попали в программу фестиваля] — это «Оппенгеймер» и «Барби», но они не будут готовы к маю».

Позже Фермо уточнил, что официальная премьера ленты по-прежнему назначена на 21 июля. Universal Pictures также не объявляла о переносе релиза.

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