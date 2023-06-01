Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:50

Канны-2023: кто получил Золотую пальмовую ветвь и другие награды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Анатомия падения».

На Лазурном берегу завершился 76-й Каннский фестиваль. Жюри, которое в этом году возглавлял шведский режиссер Рубен Эстлунд, присудило главный приз французской ленте «Анатомия падения». Снявшая эту судебную драму Жюстин Трие стала лишь третьей женщиной в истории киносмотра, которая получила Золотую пальмовую ветвь: она смогла повторить триумф Джейн Кэмпион («Пианино») и Жюлии Дюкорно («Титан»).

Вторую по значимости награду, Гран-при жюри, вручили британцу Джонатану Глейзеру. Его работа «Зона интересов» является экранизацией одноименного романа Мартина Эмиса, в центре которого — жизнь коменданта Освенцима и его семьи. Приз жюри достался меланхоличной драме «Опавшие листья» финского кинематографиста Аки Каурисмяки.

Лучшим режиссером стал уроженец Вьетнама Чан Ань Хунг: его ленту «Рагу Додена Буффана» наверняка оценят гурманы, ведь большую часть времени в кадре либо едят, либо готовят, либо говорят о еде.

Турчанка Мэрвэ Диздар («О сухой траве») и японец Кодзи Якусё («Прекрасные дни») были отмечены наградами за актерскую игру, а Юдзи Сакамото — за сценарий к драме «Монстр».

Почетную Пальмовую ветвь в этом году разделили сразу две голливудских звезды: Майкл Дуглас и Харрисон Форд. И если о признании Дугласа было объявлено заранее, то Форду устроили сюрприз перед премьерой последнего фильма об Индиане Джонсе.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Фильмы
0
Читайте также
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Ак Барс» сэкономил 25 миллионов
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российское аниме «Амура» находится в активной разработке
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости