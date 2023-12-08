Джеффри Дин Морган критикует название команды мстителей в тизере четвертого сезона «Пацанов»
Prime Video опубликовал тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны». По сюжету отважная команда мстителей противостоит циничным супергероям.
В четвертом сезоне «Пацанов» снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джеффри Дин Морган, Джесси Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд и другие.
Продолжение проекта выйдет в следующем году.
Последние новости
7 дек 20:45
7 дек 19:06
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже