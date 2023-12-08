Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Джеффри Дин Морган критикует название команды мстителей в тизере четвертого сезона «Пацанов»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 01:20

0 мин.

Джеффри Дин Морган критикует название команды мстителей в тизере четвертого сезона «Пацанов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Пацаны»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Prime Video опубликовал тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны». По сюжету отважная команда мстителей противостоит циничным супергероям.

В четвертом сезоне «Пацанов» снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джеффри Дин Морган, Джесси Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд и другие.

Продолжение проекта выйдет в следующем году.

Сериалы
0
Новости холдинга
Правительство Норвегии ужесточит правила для украинских беженцев
Израиль совершил ответные удары по Сирии после обстрела Голанских высот
Двух пострадавших при стрельбе в Брянске детей доставят в Москву
Песков сообщил о завершении пятичасовых переговоров Путина и Раиси
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
00:30
Опубликован тизер-трейлер постапокалиптического сериала «Фоллаут»
7 дек 20:45
Егорян — о сериале «Слово пацана»: «В конце концов он покажет, что ничем хорошим бандитизм не кончается»
7 дек 19:06
Нигматуллин: «Примерно понимаю, о чем речь в «Слове пацана». Пару раз в то время оставался без ботинок»
7 дек 14:20
«Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»
7 дек 13:00
На сайтах объявлений появилась одежда в стиле сериала «Слово пацана»
dasdsadada