Джеффри Дин Морган критикует название команды мстителей в тизере четвертого сезона «Пацанов»

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Prime Video опубликовал тизер-трейлер четвертого сезона сериала «Пацаны». По сюжету отважная команда мстителей противостоит циничным супергероям.

В четвертом сезоне «Пацанов» снялись Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джеффри Дин Морган, Джесси Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд и другие.

Продолжение проекта выйдет в следующем году.