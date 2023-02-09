Николай Дроздов по рекомендации врачей вернул в рацион мясо

Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, телеведущий Николай Дроздов постепенно возвращается к привычному образу жизни, который нарушило неудачное падение на лед. Три недели ему пришлось провести в больнице, где были диагностированы переломы и трещины 7 ребер, а также повреждение легкого.

Благодаря трепетному вниманию врачей, которые даже обучили 85-летнего телеведущего специальным упражнениям и дыхательной гимнастике, Николай Николаевич смог восстановиться и был отправлен домой в заботливые руки супруги Татьяны Петровны. Также специалисты порекомендовали легенде российского ТВ и любителю животных пересмотреть питание и все же отказаться от вегетарианства. Об этом сообщает сайт KP.RU.

В сети появилась информация о том, что переломы у Дроздова случились из-за его вегетарианства. Николай Николаевич рассказывал нам еще до пандемии о том, что постепенно вернул мясо в рацион: «После переломов врачи посоветовали». Дело в том, что за последние 10 лет у Николая Николаевича было несколько травм: в 2013 году он после перелома ноги мужественно бежал в эстафете с олимпийским факелом. После этого были и еще падения — с велосипеда, на зарядке, на льду: как следствия перелом ребра, ключицы, руки... После первых травм врачи предупредили Дроздова — из-за отсутствия мяса в рационе кости с годами станут еще более хрупкими, что грозит частыми переломами. Также отсутствие животного белка в рационе приводит к снижению мышечной массы, что усугубляет последствия падений. Дроздов был вегетарианцем с конца 70-х годов, аргументировал так: «Наш желудок хорошо приспособлен к растительной пище, а вот на переваривание животной нужны большие энергозатраты. Кроме того, я спокоен, что ради меня не убивают животных». Последние несколько лет ученый согласился с доводами докторов и ест мясо. Николай Николаевич считает, что до сих пор нехватка некоторых микроэлементов в крови — отдаленные последствия вегетарианства. Сейчас ему с помощью терапии восполнили все дефициты в организме.

Татьяна Дроздова рассказала нам, что они с Николаем Николаевичем подумают о его реабилитации: «Надо в такой санаторий, чтобы не просто отдыхать, а с восстановлением. Есть у нас в Подмосковье хороший центр от института ревматологии, мы там уже два раза с Николаем Николаевичем лежали. Там есть различные тренажеры, программы реабилитации, бассейн. Если получится, и Николая Николаевича туда положат — было бы хорошо. И я с ним должна ехать — помогать ему».