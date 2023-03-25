7 опасных ошибок при работе из дома. Из-за них возникает мигрень

Пандемия разделила нашу жизнь на до и после. Многие после локдауна уже не вернулись в офис, а так и остались на дистанционке. Но для некоторых работа из дома — настоящее испытание.

Особенно тяжело тем, кто страдает мигренью. Душное помещение, малоподвижность, освещение от ламп — эти и многие факторы отрицательно влияют на наше здоровье и вызывают головную боль. Как с этим бороться? Рассказывает врач первой категории Юлия Соколова.

Мигрень — это очень распространенное в современных условиях жизни, ритма, работы и стрессов заболевание. Оно характеризуется сильнейшими и порой нестерпимыми приступами головной боли. Вылечить мигрень до конца невозможно, но профилактировать и уменьшить частоту появления приступов можно. Вот основные ошибки, которые приводят к появлению или усилению мигрени.

Режим дня

Одна из ключевых составляющих «гигиены головной боли» — правильный распорядок дня.

Эксперт отмечает, что завтрак, обед и ужин должны быть в одно и то же время. Известны случаи, когда возникновение приступов мигрени связано именно с приемами пищи. Врач замечала, что у некоторых пациентов головная боль возникала из-за некоторых продуктов. Например, большого количества кофе, горького шоколада или острой пищи.

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Немаловажен и сон. Если пациент спит менее семи часов или более девяти часов, то приступы мигрени могут быть чаще и сильнее по интенсивности. Человек должен спать в среднем 7-8 часов.

Длительная работа за компьютером

Головные боли может провоцировать и долгое нахождение у экрана монитора. Сильно от этого страдают не только те, кто работает дома, но и офисные сотрудники. Мало того что они работают в местах большого скопления людей, так вокруг них еще и сосредоточено много техники.

Также при работе мы практически не обращаем внимания на освещенность помещения и яркость экрана — соответственно, мы напрягаем зрительные нервы, что также провоцирует головную боль.

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Неправильное положение

Во время работы из дома очень трудно отказать себе в соблазне прилечь на диван и оттуда выполнять все задачи. Хоть это и удобная, но точно неправильная поза для работы. Как минимум вам необходимо сесть за стол.

Повторим несколько правил, как правильно сидеть за компьютером:

· Расстояние от экрана до глаз должно быть не менее 50 см.

· Ноги должны быть согнуты в коленях под углом 90 градусов.

· Ступни должны стоять под углом 90 градусов относительно голени и касаться пола всей площадью стопы.

· Локти должны полностью лежать на столе и располагаться перпендикулярно полу.

· Плечи нужно расслабить, а голову держать прямо.

· Необходимо также устраивать активные пятиминутки — упражнения для глаз, шеи, спины.

Если у пациента с мигренью есть и остеохондроз, он может использовать воротник Шанца. Он подбирается индивидуально в салонах ортопедии, носить его можно не более четырех часов в сутки.

Слишком яркое освещение

У многих людей, страдающих мигренью, наблюдается светобоязнь.

Приступ мигрени может длиться от двух часов до нескольких суток.

Работа без перерыва

Во время дистанционной работы, как правило, нет четкого графика работы с 8.00 до 17.00. Вы не разделяете рабочее и нерабочее время.

Кроме того, важно делать перерывы, чтобы отвлекаться от монитора и двигаться. Это может быть легкая физическая нагрузка, например разминка.

freepik/ru.freepik.com

Но если у вас имеются хронические заболевания или травмы, стоит посоветоваться с врачом или тренером по лечебной физкультуре. Специалист поможет подобрать упражнения, которые подойдут именно вам.

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