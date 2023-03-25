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Сегодня, 21:45

7 опасных ошибок при работе из дома. Из-за них возникает мигрень

Полина Соколова
Автор
Юлия Соколова
Врач общей практики
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Фото wayhomestudio/freepik.com

Пандемия разделила нашу жизнь на до и после. Многие после локдауна уже не вернулись в офис, а так и остались на дистанционке. Но для некоторых работа из дома — настоящее испытание.

Особенно тяжело тем, кто страдает мигренью. Душное помещение, малоподвижность, освещение от ламп — эти и многие факторы отрицательно влияют на наше здоровье и вызывают головную боль. Как с этим бороться? Рассказывает врач первой категории Юлия Соколова.

Мигрень — это очень распространенное в современных условиях жизни, ритма, работы и стрессов заболевание. Оно характеризуется сильнейшими и порой нестерпимыми приступами головной боли. Вылечить мигрень до конца невозможно, но профилактировать и уменьшить частоту появления приступов можно. Вот основные ошибки, которые приводят к появлению или усилению мигрени.

Режим дня

Одна из ключевых составляющих «гигиены головной боли» — правильный распорядок дня.

Режим дня и его соблюдение помогают уменьшить частоту возникновения мигрени. Нужно сбалансировать активный и пассивный отдых, работу и наладить режим питания.
Юлия Соколова
Врач общей практики

Эксперт отмечает, что завтрак, обед и ужин должны быть в одно и то же время. Известны случаи, когда возникновение приступов мигрени связано именно с приемами пищи. Врач замечала, что у некоторых пациентов головная боль возникала из-за некоторых продуктов. Например, большого количества кофе, горького шоколада или острой пищи.

master1305/freepik.com

Немаловажен и сон. Если пациент спит менее семи часов или более девяти часов, то приступы мигрени могут быть чаще и сильнее по интенсивности. Человек должен спать в среднем 7-8 часов.

Длительная работа за компьютером

Головные боли может провоцировать и долгое нахождение у экрана монитора. Сильно от этого страдают не только те, кто работает дома, но и офисные сотрудники. Мало того что они работают в местах большого скопления людей, так вокруг них еще и сосредоточено много техники.

Мигрень любит, когда душно и тесно. Люди, страдающие от мигрени, чаще всего не могут работать в офисе. Длительное нахождение за компьютером приводит к тому, что человек сидит в неправильной позе и у него появляются соматические заболевания, например остеохондроз. Они обостряются и усиливают приступы мигрени.
Юлия Соколова
Врач общей практики

Также при работе мы практически не обращаем внимания на освещенность помещения и яркость экрана — соответственно, мы напрягаем зрительные нервы, что также провоцирует головную боль.

freepik/ru.freepik.com

Неправильное положение

Во время работы из дома очень трудно отказать себе в соблазне прилечь на диван и оттуда выполнять все задачи. Хоть это и удобная, но точно неправильная поза для работы. Как минимум вам необходимо сесть за стол.

Неправильная осанка или приобретенная деформация — сколиоз или кифоз — будет влиять на возникновение мигрени.
Юлия Соколова
Врач общей практики

Повторим несколько правил, как правильно сидеть за компьютером:

· Расстояние от экрана до глаз должно быть не менее 50 см.

· Ноги должны быть согнуты в коленях под углом 90 градусов.

· Ступни должны стоять под углом 90 градусов относительно голени и касаться пола всей площадью стопы.

· Локти должны полностью лежать на столе и располагаться перпендикулярно полу.

· Плечи нужно расслабить, а голову держать прямо.

· Необходимо также устраивать активные пятиминутки — упражнения для глаз, шеи, спины.

Глаза устали. Расслабляющие упражнения для глаз. Они помогут снять напряжение после работы или учебы

Если у пациента с мигренью есть и остеохондроз, он может использовать воротник Шанца. Он подбирается индивидуально в салонах ортопедии, носить его можно не более четырех часов в сутки.

Слишком яркое освещение

У многих людей, страдающих мигренью, наблюдается светобоязнь.

Пациенты при приступах мигрени часто находятся в затемненном помещении, чтобы ни свет, ни перемена положения, ни запахи не спровоцировали усиление боли.
Юлия Соколова
Врач общей практики

Приступ мигрени может длиться от двух часов до нескольких суток.

Работа без перерыва

Во время дистанционной работы, как правило, нет четкого графика работы с 8.00 до 17.00. Вы не разделяете рабочее и нерабочее время.

Кроме того, важно делать перерывы, чтобы отвлекаться от монитора и двигаться. Это может быть легкая физическая нагрузка, например разминка.

freepik/ru.freepik.com

Но если у вас имеются хронические заболевания или травмы, стоит посоветоваться с врачом или тренером по лечебной физкультуре. Специалист поможет подобрать упражнения, которые подойдут именно вам.

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Советы и рекомендации
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