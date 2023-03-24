Расслабляющие упражнения для глаз. Они помогут снять напряжение после работы или учебы

Зрение — дар, который мы нередко воспринимаем как данность. Особенно до тех пор, пока с глазами нет проблем. Но специалисты предупреждают, что лучший способ уберечь себя от заболеваний — регулярные офтальмологические осмотры и профилактика. Вместе с врачом-офтальмологом Ираклием Куртанидзе подобрали пять упражнений для глаз, которые помогут снять усталость.

Упражнения для усталых глаз

В эпоху повышенной зрительной нагрузки, когда люди часто и подолгу работают перед экранами гаджетов и фокусируются на том, что расположено вблизи, особенно важно следить за гигиеной зрения.

Если вы много работаете за компьютером, а также много читаете и пишете, эти упражнения помогут снять напряжение с глаз.

Правило 20-20-20

Когда вы работаете за компьютером, каждые 20 минут делайте 20-секундные перерывы, во время которых старайтесь рассмотреть объект на расстоянии 20 футов (шесть метров). Это упражнение дает необходимый отдых мышцам глаз и снимает спазм, возникший при работе с изображением в непосредственной близости.

Зажмуривания

Для снижения усталости глаз в конце рабочего дня можно воспользоваться следующим приемом: при появлении чувства жжения и сухости в глазах сделать 20 или более сильных зажмуривающих движений. Это способствует естественной смазке глаза, поскольку провоцирует усиление выделений из протоков специальных желез.

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Еще несколько советов

Вот несколько рекомендаций, которые помогут облегчить глазам задачу, если работа заставляет подолгу просиживать перед экраном.

Если вы часто находитесь в помещениях с кондиционерами, лучше поставить рядом увлажнитель воздуха.

Важно защищать глаза не только от действия гаджетов, но и от яркого солнечного света, который может повреждать клетки сетчатки. Используйте очки со 100% защитой от ультрафиолета или контактные линзы, имеющие специальное покрытие.

Специального питания или витаминотерапии, достоверно улучшающих зрение, нет. Хотя, конечно, для здоровья глаз важно питаться регулярно и разнообразно, чтобы получать все необходимые питательные вещества.

Витамины в виде таблеток и капель помогают людям с конкретными заболеваниями: например, при дистрофии роговицы или сетчатки. Точно установить их возможно только на приеме у врача-офтальмолога.

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