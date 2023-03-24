Расслабляющие упражнения для глаз. Они помогут снять напряжение после работы или учебы
Зрение — дар, который мы нередко воспринимаем как данность. Особенно до тех пор, пока с глазами нет проблем. Но специалисты предупреждают, что лучший способ уберечь себя от заболеваний — регулярные офтальмологические осмотры и профилактика. Вместе с врачом-офтальмологом Ираклием Куртанидзе подобрали пять упражнений для глаз, которые помогут снять усталость.
Упражнения для усталых глаз
В эпоху повышенной зрительной нагрузки, когда люди часто и подолгу работают перед экранами гаджетов и фокусируются на том, что расположено вблизи, особенно важно следить за гигиеной зрения.
Если вы много работаете за компьютером, а также много читаете и пишете, эти упражнения помогут снять напряжение с глаз.
Правило 20-20-20
Когда вы работаете за компьютером, каждые 20 минут делайте 20-секундные перерывы, во время которых старайтесь рассмотреть объект на расстоянии 20 футов (шесть метров). Это упражнение дает необходимый отдых мышцам глаз и снимает спазм, возникший при работе с изображением в непосредственной близости.
Зажмуривания
Для снижения усталости глаз в конце рабочего дня можно воспользоваться следующим приемом: при появлении чувства жжения и сухости в глазах сделать 20 или более сильных зажмуривающих движений. Это способствует естественной смазке глаза, поскольку провоцирует усиление выделений из протоков специальных желез.
Еще несколько советов
Вот несколько рекомендаций, которые помогут облегчить глазам задачу, если работа заставляет подолгу просиживать перед экраном.
Можно использовать различные препараты для восстановления слезной пленки или глубокого увлажнения глаза. Их должен подобрать доктор, учитывая все особенности вашего глаза, в том числе степень сухости, которая устанавливается с помощью специальных тестов.
Если вы часто находитесь в помещениях с кондиционерами, лучше поставить рядом увлажнитель воздуха.
Важно защищать глаза не только от действия гаджетов, но и от яркого солнечного света, который может повреждать клетки сетчатки. Используйте очки со 100% защитой от ультрафиолета или контактные линзы, имеющие специальное покрытие.
Специального питания или витаминотерапии, достоверно улучшающих зрение, нет. Хотя, конечно, для здоровья глаз важно питаться регулярно и разнообразно, чтобы получать все необходимые питательные вещества.
Витамины в виде таблеток и капель помогают людям с конкретными заболеваниями: например, при дистрофии роговицы или сетчатки. Точно установить их возможно только на приеме у врача-офтальмолога.
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