Схема избавления от целлюлита в домашних условиях за месяц

Если следовать инструкции, первые результаты будут заметны уже через пару недель.

Целлюлит — структурные изменения в подкожно-жировом слое, нарушающие нормальную циркуляцию крови и лимфы. «Апельсиновая корка», как привыкли называть его многие, относительно безвредна, но делает кожу менее гладкой, упругой и привлекательной. Убрать ее выраженные проявления за месяц — вполне реально. Как — разбираемся вместе со специалистами.

Целлюлит принято разбивать на 4 стадии:

1-я — отечная, характеризующаяся нарушениями микроциркуляции;

2-я — на ней из-за недостатка кровообращения и гипоксии уже меняется структура жировой ткани;

3-я — микронодулярная, при которой нарушение микроциркуляции усугубляется, снижается температура кожи, она обретает бледный оттенок, неровности усиливаются;

4-я — макронодулярная, когда формируются макроузлы, ощутимые при пальпации, подвижные и весьма болезненные (поможет только хирургическое вмешательство).

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Из-за чего появляется целлюлит

Это своего рода маркер наших внутренних состояний. На его возникновение влияет гормональный дисбаланс, перепады в весе, нарушения обменных процессов, наследственность и генетическая предрасположенность (азиатки и африканки менее подвержены появлению целлюлита, нежели женщины европейского происхождения), стресс и связанные с ним окислительные процессы, а также многие другие факторы. Но среди них есть два, повлиять на которые мы точно можем, — это образ жизни и питание.

Замечено, что у латиноамериканок и жительниц стран Средиземноморья целлюлит присутствует на бедрах и ягодицах, а у тех, кто живет в более северных широтах, — на животе. По мнению ученых, это может быть обусловлено именно образом жизни и питанием, поскольку проблема выраженного целлюлита в большей степени существует в странах, где еда изобилует насыщенными жирами.

Как избавиться от целлюлита

Несмотря на то что целлюлит до определенной стадии может не доставлять особых проблем и относится исключительно к косметическим дефектам, лучше обратить на него внимание и начать заботиться о своем теле. Даже Коко Шанель в свое время прибегала к помощи скраба из оливкого масла и соли, хотя тогда недостатком и тем более болезнью он не считался.

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Избавиться от целлюлита полностью вряд ли удастся, но уменьшить признаки его проявления возможно.

Прежде чем браться за различные косметические средства по уходу, обещающие wow-эффект, нужно начать изнутри. Сначала необходимо разогнать застои, создающие неприятную бугристость, нормализовать циркуляцию крови и лимфы. Для этого пошагово выполните инструкцию.

Мгновенного эффекта ожидать не стоит — потребуется время (хотя бы месяц), чтобы увидеть реальные изменения в состоянии кожи и тела.

Шаг 1: Нормализуйте питьевой режим

Бугристость кожи появляется в том числе из-за нехватки воды. Нарушая питьевой режим, вы провоцируете свой организм на то, чтобы начать накапливать воду в теле. Результатом этого станет не только целлюлит, но и выраженная отечность.

Шаг 2: Установите режим питания

Бороться с целлюлитом бесполезно, если не приведены в порядок рацион и режим питания. Именно они наладят обменные процессы в организме. При этом жертвы в виде лишения себя еды или строгих ограничений необязательны.

Шаг 3: Скорректируйте рацион

Одна из причин появления целлюлита — слишком частое употребление жирных и копченых продуктов. Это блюда, ведущие к дополнительной отечности. Избавившись от них в рационе, особенно от майонеза, вы на шаг приблизитесь и к избавлению от «апельсиновой корки». К таким блюдам относятся:

фастфуд;

суши и роллы;

белый рис;

белый хлеб и все изделия с пшеничной мукой;

соленья;

копчености.

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Желательно сократить потребление соли. Однако полностью ее исключать тоже нельзя — она участвует в других процессах нашего организма.

В питании нужно сделать акцент на фруктах, овощах и других полезных продуктах. Не забудьте про калорийность рациона — она не должна превышать затрачиваемое количество энергии.

Шаг 4: Пейте меньше алкоголя

Алкоголь (наряду с чрезмерным потреблением соли, сахара, а также мучного) будет фактором, способствующим сохранению «апельсиновой корки». Он приведет к отекам и сведет на нет все ваши труды.

Шаг 5: Улучшите кровоток в проблемных зонах

В домашних условиях в этом помогут массажи. Например:

сухой массаж жесткой щеткой с натуральной щетиной из кактуса или бамбука;

медовый массаж хлопковыми движениями;

вибромассаж.

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В процессе процедур кожа должна приобрести розоватый оттенок, но не переусердствуйте. Можно использовать разогревающие кремы.

Если вы будете следовать инструкции, организм скажет вам спасибо и удивит результатами уже в скором времени.