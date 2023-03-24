Как избавиться от высыпаний на коже? Отвечает дерматолог

Проблемы с кожей беспокоят не только подростков. Нередко с высыпаниями на лице сталкиваются и те, кто уже вовсю пользуется антивозрастной косметикой. Косметолог и врач-дерматовенеролог Оксана Рогожина объяснила, как грамотно бороться с акне, чтобы не усугубить ситуацию.

Можно ли победить акне самостоятельно

Угревая болезнь — заболевание кожи. И ключевое слово здесь — «заболевание». Диагностировать и назначить лечение может только врач-дерматолог. А использование косметических средств, обещающих вау-эффект, практически бесполезно. Лечить акне нужно в комплексе, но при этом доверять не советам из интернета, а мнению специалиста. И, конечно, не стоит рассчитывать, что терапия, назначенная кому-то из ваших близких или знакомых, поможет и вам. Подбирать лечение нужно индивидуально.

Способы лечения акне

Лечить нужно не только уже имеющиеся высыпания, но и саму причину их появления. Именно поэтому одни лишь умывания и маски не помогут. Программа лечения должна включать несколько пунктов, в том числе:

Медицинские обследования

Для выявления причин возникновения угрей нужно пройти обследование: сдать анализы на гормоны, удостовериться в отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее.

Коррекция образа жизни

Если причиной акне являются заболевания желудка и кишечника, необходимо придерживаться специальной диеты, употреблять меньше сахара. Также стоит отказаться от привычки трогать лицо руками, важно чаще менять наволочки и не носить тесную одежду (прежде всего белье и джинсы).

Витамины и БАДы

Также может возникнуть необходимость принять меры, направленные на уменьшение выработки сального секрета. Для этого нужно использовать аптечные средства: дерматологические ретиноевые средства, препараты гиалуроната цинка и другие.

Чтобы контролировать выработку сального секрета «изнутри», врач назначает прием цинка или витамина А. Хотя они свободно продаются в аптеке, не стоит «назначать» их себе самостоятельно. Любые лекарственные средства должен выписать специалист: в индивидуальных дозировках по индивидуальной терапевтической схеме.

Пилинги

Чтобы избавиться от пробок в устьях сально-волосяных фолликулов, есть два выхода. Первый: отшелушивающие косметологические пилинги (салициловый, пировиноградный, гликолевый и так далее). Такие пилинги нужно делать по индивидуальному курсу.

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Второй способ: длительное использование наружных аптечных или космецевтических средств домашнего ухода. Чтобы вылечить непосредственно высыпания на лице, придется делать противовоспалительные маски, пилинги (миндальный, пировиноградный), применять аптечные противоугревые средства. Все эти средства врач-дерматолог подбирает индивидуально.

Тем, кто не готов к инъекциям, врач назначит домашний уход с противовоспалительными антимикробными дерматологическими аптечными препаратами.

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