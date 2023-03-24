Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 16:00

Как избавиться от высыпаний на коже? Отвечает дерматолог

Мария Сальникова
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Istockphoto/urbazon

Проблемы с кожей беспокоят не только подростков. Нередко с высыпаниями на лице сталкиваются и те, кто уже вовсю пользуется антивозрастной косметикой. Косметолог и врач-дерматовенеролог Оксана Рогожина объяснила, как грамотно бороться с акне, чтобы не усугубить ситуацию.

Можно ли победить акне самостоятельно

Угревая болезнь — заболевание кожи. И ключевое слово здесь — «заболевание». Диагностировать и назначить лечение может только врач-дерматолог. А использование косметических средств, обещающих вау-эффект, практически бесполезно. Лечить акне нужно в комплексе, но при этом доверять не советам из интернета, а мнению специалиста. И, конечно, не стоит рассчитывать, что терапия, назначенная кому-то из ваших близких или знакомых, поможет и вам. Подбирать лечение нужно индивидуально.

Самолечение чаще всего приводит к появлению осложнений на коже в виде послеугревых рубцов и пятен.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Способы лечения акне

Лечить нужно не только уже имеющиеся высыпания, но и саму причину их появления. Именно поэтому одни лишь умывания и маски не помогут. Программа лечения должна включать несколько пунктов, в том числе:

Медицинские обследования

Для выявления причин возникновения угрей нужно пройти обследование: сдать анализы на гормоны, удостовериться в отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее.

Коррекция образа жизни

Если причиной акне являются заболевания желудка и кишечника, необходимо придерживаться специальной диеты, употреблять меньше сахара. Также стоит отказаться от привычки трогать лицо руками, важно чаще менять наволочки и не носить тесную одежду (прежде всего белье и джинсы).

Витамины и БАДы

Также может возникнуть необходимость принять меры, направленные на уменьшение выработки сального секрета. Для этого нужно использовать аптечные средства: дерматологические ретиноевые средства, препараты гиалуроната цинка и другие.

Витамины. Иммунолог назвал витамины, на которые вы зря тратите деньги
Применять препараты следует ежедневно, минимум 3 месяца, но строго по назначению врача-дерматолога.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Чтобы контролировать выработку сального секрета «изнутри», врач назначает прием цинка или витамина А. Хотя они свободно продаются в аптеке, не стоит «назначать» их себе самостоятельно. Любые лекарственные средства должен выписать специалист: в индивидуальных дозировках по индивидуальной терапевтической схеме.

Пилинги

Чтобы избавиться от пробок в устьях сально-волосяных фолликулов, есть два выхода. Первый: отшелушивающие косметологические пилинги (салициловый, пировиноградный, гликолевый и так далее). Такие пилинги нужно делать по индивидуальному курсу.

Istockphoto/Zinkevych

Второй способ: длительное использование наружных аптечных или космецевтических средств домашнего ухода. Чтобы вылечить непосредственно высыпания на лице, придется делать противовоспалительные маски, пилинги (миндальный, пировиноградный), применять аптечные противоугревые средства. Все эти средства врач-дерматолог подбирает индивидуально.

Ускорить снятие воспаления на коже помогают курсовые косметологические инъекции препаратов с противовоспалительным и иммуномодулирующим действием на кожу.
Оксана Рогожина
Косметолог, трихолог

Тем, кто не готов к инъекциям, врач назначит домашний уход с противовоспалительными антимикробными дерматологическими аптечными препаратами.

Чистая кожа&nbsp;&mdash; залог здоровья. 7 продуктов для здоровья, красоты и тонуса кожи

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расслабляющие упражнения для глаз. Они помогут снять напряжение после работы или учебы
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости