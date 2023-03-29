Нюхать краску вредно — правда или миф? Отвечает врач-нарколог

Запахи по-разному воздействуют на состояние человека. К примеру, аромат цитрусовых бодрит, а лаванды — успокаивает.

Но есть ароматы, которые нравятся нам сами по себе, независимо от их свойств: сложно найти кого-то, кто не любит, как пахнет море, лес или свежая выпечка. Есть и те, кого привлекают запахи новых книг, мокрого асфальта, бензина и свежей краски. Но важно помнить, что не все запахи безопасны.

Врач психиатр-нарколог высшей категории Александр Поликарпов рассказал, почему притягателен запах краски и как он может навредить здоровью.

Почему может нравиться запах краски

Воздействие идет и на уровне психики, и на уровне физиологии.

На уровне психологии желание понюхать банку с краской или остаться ночевать в комнате, которую только что красили, может быть вызвано различными причинами. В их числе ассоциации с обновлением и ностальгия.

Как запах краски влияет на организм

Вдыхание паров краски грозит негативными последствиями для здоровья, которые могут проявляться сразу, а могут иметь накопительный эффект. Среди кратковременных последствий — головные боли, головокружения и раздражение слизистых.

Кроме того, могут возникнуть и аллергические реакции на химические компоненты краски, которые обычно проявляются в виде сыпи на коже, зуда или отеков.

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Количество и «качество» последствий зависит от выраженности запаха и состава краски. Типографская краска потенциально принесет меньший вред, чем краска для ремонта.

Как снизить риски при работе с краской

Жильцам новых домов и ремонтным работникам, которые вынуждены вдыхать пары краски длительное время, желательно соблюдать меры безопасности:

хорошо проветривать помещения;

не находиться в помещении слишком долго, в том числе делать перерывы в работе;

при работе с краской по возможности надевать маску и очки, а также выбирать продукт с меньшим содержанием летучих органических соединений.

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