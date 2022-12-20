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Ученые объяснили, как запахи влияют на иммунитет

Ольга Стрельникова
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Ученые из Каролинского университета (Швеция), возглавил которую Мэтс Ольсон, провели эксперимент, продемонстрировавший, что неприятные запахи стимулируют резкое, значительное повышение белка (фактор некроза опухоли TNF-а), выделяемого иммунными клетками в ротовой полости в ответ на появление бактерий, стимулируя тем самым защиту организма и готовясь к их уничтожению.

Фактор некроза опухоли TNF-а имеет повышенную чувствительность к горькому вкусу и помогает распознать токсичную угрозу. Об этом пишет Naked Science.

В исследовании приняли участие 36 человек, мужчины и женщины. Им было предложено оценить по шкале от нуля до ста 28 различных запахов, часть из которых были нейтральны, а часть вызывала отвращение (гнилые дрожжи, феоментированная селедка и прочие).

Помимо личной оценки респондентов, учитывалась активность их мимики с помощью электромиографии. Затем запахи были повторно предъявлены участникам исследования с целью получения проб слюны, в которой определяли концентрацию TNF-а.

Эксперимент показал, что неприятные запахи для организма выступают индикатором опасности. Они заставляют иммунные клетки ротовой полости включать защитные функции, чтобы нейтрализовать угрозу. Отвращение от неприятных запахов — один из способов ее избежать, пояснили ученые.

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