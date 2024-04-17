Врачи объяснили, почему после алкоголя закладывает нос

Врач-отоларинголог Даниил Сумароков и аллерголог Яна Бычкова в беседе с порталом «Клопс» объяснили, почему после употребления алкоголя закладывает нос и появляются странные пятна, зуд на шее и лице. По словам лор-врача, одна из причин заложенности носа — реакция сосудов.

«Сосуды расширяются, как и слизистая оболочка нижних и средних носовых раковин. Из-за этого уменьшается место в носу и мы перестаем дышать», — пояснил Сумароков.

Также расширение сосудов может привести к покраснению шеи и лица. Предвидеть такую реакцию на алкоголь невозможно, но подобное состояние не опасно для организма, добавил врач.

Как отметила аллерголог, у людей, страдающих поллинозом, часто возникают острые реакции на пшеничную водку. Связано это с белком, который есть в составе напитка.

«При попадании в желудочно-кишечный тракт белковые соединения не распознаются иммунитетом и запускают аномальный ответ», — объяснила Бычкова.

Кроме того, частой реакцией на алкоголь может быть крапивница, которая проявляется в виде зуда и красных пятен по всему телу. Иногда она сопровождается заложенностью носа, кашлем, покраснением глаз.

Аллерголог отметила, что настоящая аллергия на алкоголь встречается редко. Чаще всего люди имеют дело с псевдоаллергическими реакциями, которые могут спровоцировать красители, ароматизаторы, стабилизаторы, содержащиеся в алкогольных напитках.