Врач рассказал, что будет с мочевым пузырем, если долго терпеть, когда хочешь в туалет

Врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что нормальным ритмом опорожнения мочевого пузыря у здорового человека принято считать 6-8 актов мочеиспускания (микций) в сутки, преимущественно в дневное время. «При этом здоровый человек способен контролировать позыв, то есть продлить фазу наполнения мочевого пузыря или перейти к его опорожнению, не испытывая чувства дискомфорта», — пояснил медик.

У здорового человека индивидуальной особенностью может быть редкое (до 5 раз в сутки) или частое (до 9) мочеиспускание. «При этом человек может относиться к такому ритму спокойно и оценивать свое состояние здоровья как хорошее. Эти варианты индивидуальных особенностей мочеиспускания обусловлены особенностями вегетативной нервной системы», — рассказал Александр Лубенников.

По словам уролога, в некоторых ситуациях редкое мочеиспускание, особенно если человек привык сдерживать позыв, может стать одним из факторов развития воспалительных заболеваний предстательной железы, мочевого пузыря и почек. «При многолетней практике сдерживания позыва, утолщаются стенки мочевого пузыря, мочеиспускание может происходить не в полном объеме и приводить к появлению остаточной мочи в мочевом пузыре, что исключено в норме», — предостерег Александр Лубенников.

Врач отметил, что привычку сдерживать мочеиспускание следует отличать от синдрома гипоактивного или ленивого мочевого пузыря, что уже говорит о болезни. «Подобный синдром характеризуется слабым позывом к мочеиспусканию из-за снижения сократительной способности мышцы мочевого пузыря. Количество посещений туалета снижается до 4 и менее раз в сутки, а мочеиспускание происходит очень слабо», — резюмировал Александр Лубенников.



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