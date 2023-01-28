Врач объяснила, о каких болезнях может рассказать ваша кожа

Врач-дерматолог, косметолог клиники академика Ройтберга Маруа Байчорова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о том, как распознать сигналы SOS от нашей кожи. «Современные реалии таковы, что лицо — наша визитная карточка. Найдя какой-то дефект кожи, мы стараемся быстрее замаскировать его. Но иногда он может говорить о серьезных проблемах в организме», — пояснила врач. Кожа лица и тела может указывать на проблемы внутренних органов, в частности, желудочно-кишечного тракта, а также на состояние эмоционального фона человека.

Прежде, чем приступить к избавлению от внешних проявлений (угревой сыпи, высыпаний), дерматолог порекомендовала, выяснить их причину. Нередко в этом процессе принимают участие и другие специалисты — эндокринолог, гинеколог, гастроэнтеролог и уролог. «Подкожные высыпания чаще появляются до 18 лет, как следствие гормональной перестройки организма. Если пациенту более 20 лет, то требуется совместная работа с гинекологом, эндокринологом и гастроэнтерологом», — рассказала Маруа Байчорова.

Перед началом косметологического лечения, как правило, врач порекомендует пациенту сдать клинический анализ крови и проконсультироваться с профильными специалистами, чтобы поставить правильный диагноз. Иначе замаскировав внешние проявления внутреннего заболевания, можно серьезно навредить организму.

По словам врача, высыпания на подбородке появляются при инфекциях мочеполовой системы или гормональных сбоях, на щеках (при этом пациенту больше 20 лет) — при гастрите или дисбактериозе, у висков, скул и вокруг глаз — при неполадках в работе желчного пузыря, проявлениях холецистита или обострении хронического гастрита. Если появились прыщи в области лба, это может указывать на неполадки в кишечнике — возможен дисбактериоз или колит. Высыпания на всей поверхности кожи, приносящие дискомфорт и раздражение, могут быть признаком стресса или аллергии на конкретную пищу.

После того как основная причина появления высыпаний выявлена, назначено и проходит лечение, в работу уже полноценно включается косметолог.