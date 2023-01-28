Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

28 января, 17:20

Нутрициолог назвала виды салата, которые приносят больше пользы

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/senivpetro

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, какой салат принесет наибольшую пользу. По словам эксперта, среди них айсберг, романо, латук и оаклиф. «Если сравнивать сорта салата по составу, то окажется, что полезных веществ больше в темных салатных листьях», — пояснила Ульяна Беликова и также отметила, что для бутербродов и сервировки закусок без хлеба лучше выбрать латук, а для салатов — айсберг.

Сколько салата можно есть в день и, что будет, если его употреблять ежедневно, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Польза и вред
Советы и рекомендации
3
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Health-коуч объяснила, как правильно есть после 40 лет

Диетолог Соломатина рассказала, чем полезны дрожжи
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости