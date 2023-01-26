Диетолог рассказала, кто в зоне риска ранней смерти — полные или худые люди

Врач-диетолог Светлана Лисицына сообщила, что люди с избыточным весом подвержены риску преждевременной смерти так же, как и граждане с недостаточной массой тела.

По мнению диетолога, оптимальный диапазон индекса массы тела (ИМТ) варьируется от двадцати до двадцати трех. Этот показатель можно вычислить, если поделить вес в килограммах на рост в метрах, умноженный на два.

«Если у вас нормальный ИМТ, но доля мышц сокращена, а доля жира высокая, ваше тело нельзя назвать здоровым. Это называется саркопения. Так вот, низкий ИМТ — это практически всегда саркопения, то есть снижение количества мышечной ткани в теле, что указывает на дефицит белка», — цитирует Life.ru Лисицину.

По словам врача, при снижении количества мышечной ткани в теле человека повышается риск травм, сахарного диабета, а также вероятность ранней смерти.

«Риск преждевременной смерти снижен у двух групп: у тех, кто в молодости поддерживал свой вес в норме, и у людей с небольшим ожирением в пожилом возрасте (ИМТ 25-28)», — резюмировала она.