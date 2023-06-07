Врач Леоненко объяснил, как распознать остеопата-шарлатана
Врач-остеопат Андрей Леоненко отметил, что отсутствие диагностики и образования говорит о плохом остеопате.
«Для того чтобы стать врачом-остеопатом, мало иметь профильное высшее медицинское образование, то есть окончить медицинский институт или медицинскую академию. Надо еще окончить школу остеопатии, в которой учатся четыре-пять лет. По сути, это второе высшее образование», — приводит «Life.ru» слова Леоненко.
Врач рекомендует отказаться от услуг специалиста, который не имеет образования по специальности «остеопатия», но при этом является врачом или фельдшером.
Источник: https://life.ru/p/1584930
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