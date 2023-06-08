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Сегодня, 15:40

Врач объяснила, что делать, если возникла аллергия на солнце

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Аллергия на солнце.
Фото Freepik//kroshka-nastya

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», что делать при аллергии на солнце, если быть точнее — при солнечной крапивнице. «Этот вид крапивницы не требует лабораторной диагностики — диагноз ставится по симптомам. Пациент четко связывает высыпания с первыми весенними лучами или с каждым выходом на солнце», — пояснила специалист.

По ее словам, нередко солнечная крапивница проявляется только под первым майским солнцем. Потом проблема может сойти на нет или же будет доставлять дискомфорт на протяжении всего периода солнечной активности. «Важно не спутать солнечную крапивницу с той, которую вызывает пот. Солнечная — возникает сразу после попадания на кожу лучей», — подчеркнула врач.

При подобной аллергии в период активности солнца обязательно использовать крема с самым высоким SPF, надевать одежду из натуральных тканей, максимально закрывающую тело, и по возможности минимизировать пребывание на солнце. «Места раздражения тщательно смазать кремом или гелем с высоким содержанием алоэ. Вечером после того, как приняли душ, не забывайте увлажнять кожу. Если эти методы не помогают, добавьте антигистаминные препараты и максимально исключите из рациона газировку, фастфуд, копчености, алкоголь и кофе — они усиливают зуд», — резюмировала Наталья Перова.

Ранее мы рассказывали, почему аллергикам лучше отказаться от кофе.

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